Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά και η χαρά τους δεν κρύβεται.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό gender reveal, επιλέγοντας έναν ρομαντικό και συμβολικό τρόπο για να μάθει –και να μοιραστεί– το φύλο του μωρού που περιμένει. Ένα μεγάλο κουτί άνοιξε και δεκάδες μπλε μπαλόνια ξεχύθηκαν στον αέρα, αποκαλύπτοντας πως το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το My Style Rocks, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τη συγκινητική στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Η στιγμή που ο κόσμος μας έγινε μπλε. Ένα κουτί γεμάτο μπαλόνια… και μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Αγοράκι, είμαστε ήδη τόσο ερωτευμένοι μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, αποτυπώνοντας την ευτυχία και τη βαθιά σύνδεσή τους σε αυτή τη νέα σελίδα της ζωής τους.

Η προσμονή για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους έχει ήδη «βάψει» την καθημερινότητά τους στα μπλε, με την οικογένεια να μεγαλώνει και την αγάπη να πολλαπλασιάζεται.

