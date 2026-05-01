Η Ιωάννα Σουλιώτη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου για την εμμηνόπαυση, τη σχέση της με τα παιδιά της, αλλά και το διαζύγιό της από τον εκδότη Κωνσταντίνο Γέρο, σε μια πιο προσωπική και ειλικρινή συνέντευξη.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της εμμηνόπαυσης, τόνισε ότι αυτό που τη φοβίζει περισσότερο είναι η έλλειψη ενημέρωσης γύρω από το θέμα: «Με φοβίζει η άγνοια και το ότι δίνουμε πάρα πολλή σημασία στην εφηβεία και δε μιλάμε καθόλου για την εμμηνόπαυση στις γυναίκες, αλλά και για την αντίστοιχη ορμονική διαταραχή στους άντρες. Παλιότερα η εμμηνόπαυση σήμαινε και λίγο ότι σε “βάζουν στο περιθώριο” σαν γυναίκα. Αυτό που θα συμβούλευα είναι να μην υπάρχει φόβος, να υπάρχει αποδοχή».

Για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η ίδια παραδέχτηκε πως παραμένει ανοιχτή σε αυτό το κεφάλαιο: «Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια… Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι… Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».

Μιλώντας και για το διαζύγιό της, σημείωσε πως οι πρώτες περίοδοι δεν είναι ποτέ εύκολες, ακόμη κι όταν μια απόφαση είναι κοινή: «Τα δυο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν».

Παράλληλα, θέλησε να δώσει και μια συμβουλή μέσα από την εμπειρία της: «Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».

Govastiletto.gr – Ιωάννα Σουλιώτη: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη που δεν τρώω κρέας» – Τι είπε για τις αισθητικές επεμβάσεις;