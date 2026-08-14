Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026,
Lifestyle

Ιωάννα Σρόιτερ: Ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην παραλία και κολάζει με την εμφάνισή της

Βρίσκεται σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση...
Βασίλης Κοντζεδάκης
14.08.2026 | 16:30 UPD:14.08.2026, 16:28
Ιωάννα Σρόιτερ: Ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην παραλία και κολάζει με την εμφάνισή της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η Ιωάννα Σρόιτερ βρίσκεται σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από νέες φωτογραφίες από την παραλία. Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, πόζαρε στην αμμουδιά με φόντο τα καταγάλανα νερά και τα σκάφη που βρίσκονταν ανοιχτά.

«Beach more, worry less!», δηλαδή «Περισσότερη θάλασσα, λιγότερο άγχος!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με καλοκαιρινά emoji.

Η Ιωάννα Σρόιτερ περνά τις ημέρες του Αυγούστου μαζί με τον αγαπημένο της, Αντώνη Σρόιτερ, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχει αποκτήσει δύο κόρες, επιλέγει να κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η Ιωάννα Σρόιτερ μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα social media όμορφα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioanna_sro

govastiletto.gr – Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στις Κυκλάδες με τις κόρες τους

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιωάννα Σρόιτερ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.