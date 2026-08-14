Ιωάννα Σρόιτερ: Ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην παραλία και κολάζει με την εμφάνισή της

«Beach more, worry less!», δηλαδή «Περισσότερη θάλασσα, λιγότερο άγχος!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με καλοκαιρινά emoji.

Η Ιωάννα Σρόιτερ περνά τις ημέρες του Αυγούστου μαζί με τον αγαπημένο της, Αντώνη Σρόιτερ, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχει αποκτήσει δύο κόρες, επιλέγει να κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η Ιωάννα Σρόιτερ μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα social media όμορφα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioanna_sro

govastiletto.gr – Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στις Κυκλάδες με τις κόρες τους