Τα 43α γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου η Ιωάννα Σρόιτερ στο σπίτι της οικογένειας Σρόιτερ στα βόρεια προάστια.

Η εορτάζουσα μαζί με τον σύζυγό της, Αντώνη Σρόιτερ υποδέχθηκαν στον κήπο του εντυπωσιακού σπιτιού τους, τους φίλους τους.

Ανάμεσα στους γνωστούς καλεσμένους ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, το ζεύγος Πρίνου-Μπουκουβάλα, η Τζένη Τζιβεριώτη με τον σύζυγό της, Γιάννη Τσακουμάκο, η Στέλλα Γιαμπουρά, η Αμάντα Μανωλάκου και η σχεδιάστρια Ευδοκία Λεγάκη.

Η Ιωάννα Σρόιτερ έσβησε μια τούρτα που βλέπουμε σε πολλούς γάμους τώρα τελευταία, βασισμένη σε μαρέγκα, φρούτα του δάσους και άχνη ζάχαρη που ανέλαβε να πασπαλίσει πάνω από τα φρούτα η μεγάλη της κόρη, Νάντια.

«Απόψε είναι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι καρδιάς. Καλό καλοκαίρι σε όλους και το πάρτι αρχίζει τώρα», είπε η οικοδέσποινα και έδωσε το έναυσμα για χορό και τραγούδι.

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι:

Το ζεύγος Σρόιτερ με τη μεγαλύτερη του κόρη Νάντια μπροστά στην τούρτα- η μικρότερη Παυλίνα ήταν στην κατασκήνωση.

Ο Αντώνης και η Ιωάννα Σρόιτερ με την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Η εορτάζουσα μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Η εορτάζουσα ανάμεσα στον Χάρη Σιανίδη και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Ο εξωτερικός χώρος της οικίας Σρόιτερ όπου έγινε το πάρτι. Το σπίτι διαθέτει γήπεδο μπάσκετ όπου προπονείται ο 51χρονος άνκορμαν του ALPHA.

Ο Αντώνης Σρόιτερ γνώρισε την εντυπωσιακή Κρητικιά Ιωάννα Μπούκη το 2011, η οποία τότε εργαζόταν ως make up artist σε μεγάλη εταιρεία καλλυντικών. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2013 και πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο σε συνδυασμό με τη βάφτιση της δεύτερης κόρης τους- τον Ιούλιο του 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Νάντια και την Παυλίνα.

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