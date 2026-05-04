Η Ιωάννα Στρίγγα, που έχει καταφέρει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα social media με τις επιδόσεις της στο τουμπερλέκι, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» στις 3 Μαΐου.

Η performer εντυπωσίασε τους πάντες στο πλατό με τον χορό και την ενέργειά της, ενώ αποκάλυψε πως η ενασχόλησή της με το όργανο ξεκίνησε εντελώς τυχαία και «για πλάκα». Παράλληλα, εξιστόρησε την απρόσμενη τροπή που πήρε η ζωή της: αν και ξεκίνησε σπουδάζοντας αισθητική στην Πάτρα, η αγάπη της για τη μουσική την κέρδισε οριστικά, οδηγώντας την τελικά στις μεγάλες πίστες της Αθήνας.

Η Ιωάννα Στρίγγα, η οποία αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλευρό του Γιώργου Κακοσαίου, επισήμανε πως από μία τυχαία βόλτα ξεκίνησαν όλα: «Προέκυψε σαν μία πλάκα. Σπούδαζα στην Πάτρα αισθητική και τότε είχα έναν φίλο ο οποίος ήταν τραγουδιστής και πήγε να μιλήσει για δουλειά και είχα πάει κι εγώ μαζί σαν βόλτα. Και λέει ο επιχειρηματίας “ψάχνω κάτι διαφορετικό στο μαγαζί, μια κοπέλα να παίζει κάποιο όργανο ας πούμε”. Εγώ δεν είχα καν αγοράσει τουμπερλέκι, έπαιζε σε αυτοσχέδιο σπίτι μου, μόνη μου, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Και λέω με θράσος για πλάκα “πάρε εμένα”. Ο άνθρωπος το πίστεψε. Όσο τρελή ήμουν εγώ, ήταν κι αυτός απ’ ότι φαίνεται και μου λέει “έλα”. Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι».

Όπως ανέφερε: «Όταν είδα ότι σοβάρεψαν τα πράγματα πήγα σε δάσκαλο. Δούλεψα στην Πάτρα 2-3 χρόνια και μετά ήρθα στην Αθήνα».

Πλέον η Ιωάννα Στρίγγα κυκλοφορεί και τα δικά της τραγούδια. Το 2025 κυκλοφόρησε συγκεκριμένα τις «Ζαβολιές».

