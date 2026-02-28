Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα σημαντικό μήνυμα με τους ακολούθους της στα social media, υπενθυμίζοντας ότι η κριτική είναι αναπόφευκτη, αλλά η προσωπική ικανοποίηση είναι αυτή που μετράει.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η influencer έγραψε χαρακτηριστικά: «Άφησέ τους να λένε ό,τι θέλουν και συνέχισε να ζεις τη ζωή που εσύ θέλεις».

Η Ιωάννα Τούνη τόνισε πως το σημαντικό είναι να χτίζει κανείς μια ζωή που τον γεμίζει, ανεξαρτήτως κοινωνικών προσδοκιών, οικογένειας, παιδιών ή οικονομικής κατάστασης.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόσθεσε: «Οτιδήποτε και να κάνεις — καλό ή κακό — ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά. Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά. Η ζωή είναι δική σου».

Με αυτό το μήνυμα, η Ιωάννα Τούνη ενθαρρύνει τους ακολούθους της να ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες και αξίες, χωρίς να επηρεάζονται από την εξωτερική κριτική, θυμίζοντας πως η ευτυχία κρύβεται στην προσωπική επιλογή και την αυτονομία.

♬ AMAZING REMIX – SIDARTA @j.touni Από ότι έχεις καταλάβει, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ και να κάνεις -καλό ή κακό- ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά! Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά… Η ζωή είναι ΔΙΚΗ ΣΟΥ!🫶🏼 #foryoupagе

