Ιωάννα Τούνη: Αγόρασε την πιο ακριβή Hermès στον κόσμο – Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει

Η Ιωάννα Τούνη λατρεύει την πολυτέλεια και τα ακριβά αξεσουάρ, διατηρώντας ήδη μια ζηλευτή συλλογή από επώνυμες τσάντες των πιο διάσημων οίκων μόδας. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε για μια ακόμη φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των επαγγελματικών της υποχρεώσεων για την κρουασαντερί της, Fat Rat που άνοιξε πρόσφατα στη Μονμάρτη, συνδυάζοντας το business trip με μια πανάκριβη αγορά.

Αυτή τη φορά αποφάσισε να προσθέσει στην πολύτιμη συλλογή της ένα κομμάτι που αυτόματα κάνει το απόλυτο level up, αποκτώντας μι από τις πιο περιζήτητες κα ακριβές τσάντες στον κόσμο: μια Hermès Birkin 35 σε κλασικό μαύρο χρώμα.

Η ίδια μοιράστηκε το ενθουσιώδες unboxing με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok, δείχνοντας τη συγκίνησή της για το διαχρονικό vintage διαμάντι που προσέθεσε στη ντουλάπα της. Το συγκεκριμένο κομμάτι, κατασκευασμένο από το περίφημο ανθεκτικό δέρμα Togo, αποτελεί το απόλυτο status symbol παγκοσμίως. Η Ιωάννα Τούνη δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα των Hermès.

Κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου στο χέρι από ένα μόνο τεχνίτη, οι Birkin απαιτούν δεκάδες ώρες εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, ενώ οι περίφημες «λίστες αναμονής» στα καταστήματα καθιστούν την απόκτησή τους σχεδόν αδύνατη. Έτσι, η Ιωάννα Τούνη δικαιολογημένα δείχνει τη μεγάλη της χαρά on camera, που επιτέλους έφτασε στα χέρια της το πολυπόθητο κουτί. Αν κάποια, λοιπόν, σταθεί υπερβολικά τυχερή και καταφέρει να την αγοράσει η τιμή για μια καινούργια Birkin 35 Togo διαμορφώνεται γύρω στα 31.000 ευρώ, ποσό που ζαλίζει.

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