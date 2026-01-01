Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε για δύο ημέρες στο Παρίσι. Ωστόσο, η επιστροφή της στην Ελλάδα δεν κύλησε όπως θα ήθελε.

Όπως αποκάλυψε μέσα από δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, υπήρξε καθυστέρηση στην πτήση της από το Παρίσι, με αποτέλεσμα να χάσει στην Αθήνα την προγραμματισμένη πτήση της για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η ίδια και ο καλός της φίλος, Στέφανος ταξίδεψαν το βράδυ για να φτάσουν στη συμπρωτεύουσα.

Η ίδια συναντήθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας, έτσι ώστε να του παραδώσει το γιο τους, Πάρη, αφού ήταν η σειρά του να τον κρατήσει.

Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε στην ανάρτηση που έκανε: «Εννοείται πως η πτήση μας από Παρίσι είχε καθυστέρηση λίγα λεπτά, ακριβώς όσα χρειαζόταν για να χάσουμε την πτήση μας για Θεσσαλονίκη.

Για να μην τα πολυλογώ, θα φτάσουμε σπίτι μας κατά τις 10 το βράδυ… και πετούσαμε 11 το πρωί».

