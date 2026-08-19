Ιωάννα Τούνη: Αναστάτωσε τον ανδρικό πληθυσμό στη Μύκονο με το αποκαλυπτικό, ολόσωμο μαγιό της

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε, πριν από λίγο καιρό, στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και την παρέα της, προκειμένου να περάσουν λίγες ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το govastiletto.gr φαίνεται η διάσημη influencer να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πασίγνωστο beach bar του νησιού, ενώ τα βλέμματα μαγνήτισε το αποκαλυπτικό, ολόσωμο μαγιό που επέλεξε για την εμφάνισή της στην παραλία.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την επιχειρηματία και instagrammer να απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της Μυκόνου, ενώ το εντυπωσιακό μαγιό που επέλεξε για την βουτιά της στη θάλασσα δεν πέρασε σίγουρα απαρατήρητο.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη διάλεξε ένα ολόσωμο, navy blue μαγιό με αποκαλυπτικά σκισίματα στο μπούστο και στην πλάτη, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο κορμί της. Η εμφάνισή της στο γνωστό beach bar μαγνήτισε σίγουρα τα βλέμματα, με την παρουσία της να γίνεται αισθητή στους λουόμενους που βρέθηκαν στο νησί των ανέμων για τις διακοπές τους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία του συντρόφου της με τον γιο της