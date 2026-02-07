Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.

Το ζευγάρι έκλεισε ένα χρόνο σχέσης και περνά όμορφες στιγμές, μακριά από την καθημερινότητά του.

Χθες, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου οι δυο τους βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ. Ωστόσο, η απουσία του Cristiano Ronaldo φαίνεται ότι απογοήτευσε τον σύντροφο της γνωστής influencer.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε, για πρώτη φορά, βίντεο με τον σύντροφό της να κατεβαίνει τα σκαλιά από τις κερκίδες, σχολιάζοντας ότι «Ο R. δεν μιλιέται», όπως αποκαλεί τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αφού Roberto λένε τον σκύλο του.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο:

