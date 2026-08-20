Η σχέση που έχει αναπτύξει ο γιος της, Πάρης, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων που δέχτηκε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη στα social media.

Η γνωστή influencer είχε μοιραστεί μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της μαζί με τον σύντροφό της, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα για τη χαρά που νιώθει, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εκείνος συμπεριφέρεται στο παιδί της.

Αν και η ανάρτηση συγκέντρωσε κυρίως θετικές αντιδράσεις, δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια.

Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε αρκετά σχόλια αναπάντητα και έδωσε τη δική της οπτική, τονίζοντας πως η προσωπική ζωή και των δύο γονιών έχει προχωρήσει, και πως το σημαντικότερο είναι ο Πάρης να μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη.

Σε άλλο σχόλιο, όπου μία ακόλουθος ανέφερε πως «σαν τον μπαμπά του κανείς» και πως κανείς δεν θα πρέπει να πάρει τη θέση του πατέρα, η Ιωάννα Τούνη απάντησε εκ νέου, ξεκαθαρίζοντας πως και οι δύο γονείς έχουν δημιουργήσει νέες σχέσεις.

Δείτε τις απαντήσεις της influencer:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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