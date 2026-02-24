Με μια γερή δόση αυτοσαρκασμού και ατάκες που έχουν γράψει ιστορία, η Ιωάννα Τούνη έδωσε τη δική της απάντηση στους επικριτές της μέσω TikTok.

Η γνωστή influencer χρησιμοποίησε το εμβληματικό viral απόσπασμα της Βάνας Μπάρμπα, όπου η ηθοποιός δήλωνε με αυτοπεποίθηση πως το «πτυχίο» της είναι η ίδια η ομορφιά της. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να διακωμωδήσει τα σχόλια που δέχεται για τα προσόντα και το βιογραφικό της, ταυτιζόμενη με τη φιλοσοφία ότι η εμφάνιση και η προσωπικότητα αποτελούν από μόνα τους ένα ισχυρό «χαρτί» στην αγορά εργασίας και τα social media.

«Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα ΤΟΥΝΗ… άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με την δημιουργία περιεχομένου, το branding και την διαφήμιση εταιρειών», έγραψε στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer συμπλήρωσε κάτω από την ανάρτησή της: «Φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης. Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στους haters και στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει ως influencer.

«Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι», είχε αναφέρει σε άλλο βίντεο.

Προτεραιότητα τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή της έχει ο γιος της, Πάρης.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η Ιωάννα Τούνη γύρισε σελίδα στην προσωπική της ζωή, αφού τον τελευταίο χρόνο είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Σπιριδωνίδη (Roberto) όπως τον αποκαλεί στα social media από το όνομα του αγαπημένου του σκύλου.

