Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με την πολιτική, απαντώντας σε σχετικά σχόλια που δέχτηκε στο TikTok.

Η influencer χρησιμοποίησε μάλιστα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα συνθήματα των τελευταίων ημερών, το οποίο συνδέεται με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Το βίντεο με το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο πλαίσιο της προώθησης της εταιρείας ρούχων της. Σε αυτό, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να υποδύεται μια πολιτικό, ενώ επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως ήχο το viral απόσπασμα με τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη και το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Το συγκεκριμένο ηχητικό έχει γίνει remix και έχει αρχίσει να ακούγεται ακόμη και σε νυχτερινά μαγαζιά, αποκτώντας μεγάλη απήχηση στα social media.

Τι απάντησε για την πολιτική

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται αν η influencer θα μπορούσε να ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον.

«Πιστεύω ότι θα ασχοληθείς κάποια στιγμή και με αυτό», έγραψε ένας από τους followers της. Η Ιωάννα Τούνη, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες, απαντώντας: «Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω».

Σε άλλο σχόλιο, ένας χρήστης τη ρώτησε ευθέως: «Ιωάννα μήπως να σκεφτείς να κατέβεις στις επερχόμενες εκλογές;». Η απάντησή της ήταν σύντομη και ξεκάθαρη: «Όχι».

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