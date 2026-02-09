Στη Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας μακριά από την καθημερινότητά τους.

Η γνωστή influencer δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, κρατώντας ενήμερους τους followers της.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό, στο οποίο απαθανατίζει τον σύντροφό της να κολυμπά στην πισίνα του εντυπωσιακού ξενοδοχείου όπου διαμένουν.

Το σκηνικό ήταν άκρως εντυπωσιακό, με φόντο τα επιβλητικά βράχια της ερήμου, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε κινηματογραφικό πλάνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ιωάννα επέλεξε να προσθέσει μόνο το γράμμα «R», το αρχικό από το παρατσούκλι του αγαπημένου της, συνοδευόμενο από μια λευκή καρδιά, δείχνοντας με διακριτικό τρόπο τη τρυφερότητά της.

Το ζευγάρι διαμένει στο πολυτελές Our Habitas AlUla, ένα πεντάστερο resort που βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα από τους φημισμένους Τάφους Madain Saleh.

Το ξενοδοχείο προσφέρει υψηλού επιπέδου παροχές, όπως εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μπαρ, βεράντα και δωρεάν WiFi, αποτελώντας έναν από τους πιο exclusive προορισμούς της περιοχής.

