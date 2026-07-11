Ιωάννα Τούνη: Απαθανατίζει τον σύντροφό της με τον μικρό Πάρη στις διακοπές τους στην Αντίπαρο

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει, αυτές τις ημέρες, τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Αντίπαρο, έχοντας στο πλευρό της τα δύο πιο αγαπημένα της πρόσωπα, τον γιο της, Πάρη, και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Η γνωστή influencer έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ζει ξέγνοιαστες στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί, μοιραζόμενη καθημερινά όμορφες εικόνες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το τελευταίο 24ωρο, η Ιωάννα Τούνη αβέβασε μια σειρά από Instagram Stories από τις διακοπές τους. Ωστόσο, δύο από αυτά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Στο πρώτο στιγμιότυπο απαθανάτισε τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη μαζί με τον μικρό Πάρη, την ώρα που οι δυο τους απολάμβαναν μια ήρεμη βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα τρυφερή, με τον σύντροφό της να δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο νοιάζεται και φροντίζει τον μικρό, έχοντας αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση μαζί του.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα μοιράστηκε ακόμη ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον γιο της, ο οποίος περπατούσε ξυπόλητος στην παραλία, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Πάνω στη φωτογραφία έγραψε με χιούμορ: «Σε περίπτωση που το έχεις απορία, όχι δεν τον βγάζω βόλτα μόνο με το βρακάκι… απλώς πάντα κάπως έτσι καταλήγουμε», κάνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να γελάσουν.

Όπως φαίνεται, η Αντίπαρος αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής ευτυχίας. Η Ιωάννα Τούνη δείχνει να απολαμβάνει κάθε λεπτό των διακοπών της, ενώ δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους ακολούθους της αυθόρμητες, καθημερινές εικόνες, αποδεικνύοντας ότι οι πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού είναι συχνά και οι πιο απλές.

govastiletto.gr – Η Ιωάννα Τούνη στην Αντίπαρο – Πόσο κοστίζει η βίλα που μένει με τον Σπυριδωνίδη και τον γιο της;