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Ιωάννα Τούνη: Απόδραση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο – Η luxury βίλα που μένουν

Απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης...
Βασίλης Κοντζεδάκης
09.06.2026 | 14:00 UPD:09.06.2026, 14:42
Ιωάννα Τούνη: Απόδραση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο – Η luxury βίλα που μένουν

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε τη Νάξο για μια σύντομη, καλοκαιρινή απόδραση μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί, παρέα με τους κουμπάρους της influencer, με στόχο να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Για τη διαμονή τους επέλεξαν μια εντυπωσιακή βίλα υψηλών προδιαγραφών, η οποία συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, άνεση και ιδιωτικότητα. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Ιωάννα Τούνη έδωσε μια μικρή γεύση από το κατάλυμα, το οποίο διαθέτει ευρύχωρους χώρους, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και εξωτερικά σημεία με πανοραμική θέα στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο.

Οι εικόνες από τη βίλα δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των ακολούθων της, αφού αποπνέουν πολυτέλεια και καλοκαιρινή ανεμελιά.

 

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