Ιωάννα Τούνη: Απόδραση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο – Η luxury βίλα που μένουν

Για τη διαμονή τους επέλεξαν μια εντυπωσιακή βίλα υψηλών προδιαγραφών, η οποία συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, άνεση και ιδιωτικότητα. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Ιωάννα Τούνη έδωσε μια μικρή γεύση από το κατάλυμα, το οποίο διαθέτει ευρύχωρους χώρους, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και εξωτερικά σημεία με πανοραμική θέα στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο.

Οι εικόνες από τη βίλα δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των ακολούθων της, αφού αποπνέουν πολυτέλεια και καλοκαιρινή ανεμελιά.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Ξεκαθαρίζει για την εμφάνισή της στις Κάννες – «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας»