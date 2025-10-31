Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να ζήσει μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, αφού η κολλητή φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη, παντρεύεται και εκείνη θα είναι κουμπάρα.

Βέβαια, φαίνεται ότι για την ίδια δεν κυλούν όλα τόσα καλά τις τελευταίες ημέρες, αφού κάτι μπότες που φόρεσε πρόσφατα τη χτύπησαν στα πόδια της και η ίδια ταλαιπωρείται αρκετά. Η Ιωάννα Τούνη φόρεσε χθες κάποια παντοφλάκια για να μη ταλαιπωρήσει άλλο τα πόδια, όμως αυτό χειροτέρεψε την κατάστασή της, καθώς και αυτά τη χτύπησαν σε άλλο σημείο και γέμισε ξανά με φουσκάλες.

Η ίδια σημείωσε στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram: «Και συνεχίζω με τον πόνο μου. Θυμάσαι που προχτές η ακριβή μου μπότα με χτύπησε και γέμισα φουσκάλες στη φτέρνα; Σήμερα έβαλα Gucci παντοφλάκια με κάλτσα να είμαι και καλά άνετη και να μην ενοχλεί τις πληγές πίσω… και με χτύπησαν σε άλλο σημείο και έβγαλα και αλλού φουσκάλες. Λογικά κουμπάρα θα γίνω με ποδονάρια».

