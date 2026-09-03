Ιωάννα Τούνη: Χαμός με βίντεο που ανέβασε με τον σύντροφό της – «Ωραία φούστα φοράει το αγόρι σου!»

O Δημήτρης Σπυριδωνίδης βρίσκεται στο επίκεντρο σχολίων και η Ιωάννα Τούνη αναλαμβάνει την υπεράσπιση του συντρόφου της. Γιατί μπορεί εκείνη να θέλησε να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της σχέσης της, όμως τα βλέμματα των followers στράφηκαν τελικά αλλού. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η influencer έδειξε τον σύντροφό της να τη φροντίζει και να κουβαλά τις αποσκευές τους στο αεροδρόμιο, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν όχι μόνο τη μεταξύ τους καλή σχέση, αλλά και το outfit του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok της, καταγράφοντας τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη λίγο πριν από το ταξίδι τους. Εκείνος εμφανίζεται να μεταφέρει τις βαλίτσες τους, φορώντας λεοπάρ βερμούδα, μαύρο T-shirt, γκρι κάλτσες και αθλητικά παπούτσια. Το casual σύνολό του συμπλήρωναν μια χιαστί τσάντα και γυαλιά. Ωστόσο, το outfit του δεν πέρασε απαρατήρητο από το κοινό, με τα σχόλια να παίρνουν γρήγορα διαφορετική κατεύθυνση.

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε με το βίντεό της να σταθεί κυρίως στη συμπεριφορά του συντρόφου της και στη φροντίδα που, όπως ανέφερε, λαμβάνει καθημερινά από εκείνον. Πάνω στο βίντεο έγραψε: «Πριγκιπική περιποίηση και ειλικρινά το λατρεύω, γιατί έχω μάθει από πάντα να τα κάνω όλα μόνη μου, αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται».

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες που την ακολουθούν, γράφοντας: «Εύχομαι ολόκαρδα να βρείτε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο». Το βίντεο συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Training Season» της Dua Lipa και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε πλήθος σχολίων. Όχι, όμως μόνο για τον λόγο που θα ήθελε η Ιωάννα Τούνη.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στο look του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με ορισμένους followers να απορούν με την επιλογή της λεοπάρ βερμούδας και τον τρόπο με τον οποίο είχε συνδυαστεί. «Τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι;» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλο σχόλιο ανέφερε: «Τι έχει ντυθεί το ταίρι σου;».

Σε άλλη περίπτωση, follower σχολίασε: «Γιατί ντύνονται έτσι μερικοί άντρες;», με την Ιωάννα Τούνη να επιλέγει να απαντήσει με τον δικό της, χαρακτηριστικό τρόπο: «Για να ρωτάς».

«Πάρτου ένα παντελόνι του ανθρώπου». Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη ήταν άμεση, υπερασπιζόμενη ουσιαστικά την επιλογή του συντρόφου της: «Δεν είναι παντελόνι η βερμούδα».

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε και εκείνο που έλεγε: «Ωραία φούστα φοράει το αγόρι σου πάντως!», με τη συζήτηση γύρω από το ντύσιμο του Δημήτρη Σπυριδωνίδη να γίνεται τελικά ένα από τα βασικά σημεία της ανάρτησης. Η Ιωάννα Τούνη, πάντως, έδειξε πως δεν φαίνεται να την απασχολούν ιδιαίτερα οι απόψεις τρίτων για το στυλ του συντρόφου της.

Αντίθετα, επέλεξε να σταθεί σε αυτό που η ίδια θεωρεί σημαντικό στη σχέση τους: τη φροντίδα, την καθημερινή παρουσία και τον τρόπο με τον οποίο ο ένας δείχνει στον άλλον την αξία που έχει στη ζωή του.

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