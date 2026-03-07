Η Ιωάννα Τούνη έκανε, την Παρασκευή 6/3, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μια προσωπική αποκάλυψη για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η γνωστή influencer ανακοίνωσε την Παρασκευή στους followers της ότι έχει αγοράσει κάποια σπίτια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανακαινίζει με τη βοήθεια του φίλου της, Στέφανου Μεντενζή.

«Μερικά από τα πράγματα που δεν σου έχω δείξει στα στόρι μου πάνω στα οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες – είναι τα νέα σπίτια που πήρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα οποία και τα ανακαινίζουμε πλήρως με τον κολλητό μου Στέφανο, και θα γίνουν κουκλίστικα», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη.

«Γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεις κανένα νέο σπίτι, γι’ αυτό και εμείς τα ανακαινίζουμε όλα πλήρως ώστε να μοιάζουν ολοκαίνουργια! Όπως ακριβώς κάναμε πριν 5 χρόνια και με το δικό μου… Σίγουρα βλέποντας τα μπετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφο θα βγει το τελικό αποτέλεσμα… αλλά κάνε λίγη υπομονή και θα δούμε μαζί το before-after!», πρόσθεσε.

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι αποπλήρωσε και ένα δάνειο της μητέρας της, που έχει «φύγει» από τη ζωή.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η μακροσκελής ανάρτηση και ο προβληματισμός της – «Πότε θα αρχίσουμε να εκτιμούμε τα απλά;»