Ιωάννα Τούνη: Δείτε πώς ήταν το πρώτο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη – Σπάνιο φωτογραφικό υλικό

Η Ιωάννα Τούνη, πριν γίνει η απόλυτη πρωταγωνίστρια των social media, και αποκτήσει εκατομμύρια followers, ζούσε σε ένα πολύ πιο απλό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μακριά από την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει σήμερα την καθημερινότητά της. Η γνωστή influencer έκανε τα πρώτα της βήματα στο χώρο της δημοσιότητας μέσα από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», από όπου έγινε ευρέως γνωστή, ενώ εκείνη την περίοδο είχε ανοίξει για πρώτη φορά την πόρτα του σπιτιού της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η Ιωάννα Τούνη είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Όλα Καλά» του Μακεδονία TV, ξεναγώντας τους τηλεθεατές στο σπίτι όπου έμενε τότε, στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα του δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή πολυτελή κατοικία της. Επρόκειτο για ένα απλό, ζεστό και καθημερινό διαμέρισμα, με όλους τους βασικούς χώρους και μια διακόσμηση που πρόδιδε την προσωπικότητα και την ηλικία της.

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Αυτό που ξεχώριζε περισσότερο ήταν το υπνοδωμάτιό της, το οποίο ήταν διακοσμημένο σε ροζ αποχρώσεις, ενώ υπήρχαν παντού ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Άλλωστε, η αγάπη της για τη μόδα ήταν εμφανής ήδη από τότε, πολλά χρόνια πριν εξελιχθεί σε μια από τις πιο επιδραστικές influencers της χώρας.

Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Η Ιωάννα Τούνη έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία, εξελισσόμενη στη δημοφιλέστερη influencer της Ελλάδας και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάθε της ανάρτηση συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, κάθε δημόσια εμφάνισή της σχολιάζεται, ενώ η ίδια βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Παράλληλα, η επιχειρηματική επιτυχία της και η πολυετής παρουσία της στα social media της έχουν επιτρέψει να αναβαθμίσει σημαντικά τον τρόπο ζωής της.

Σήμερα, ζει σε ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βλέπουμε συνέχεια μέσα από social media και διαφέρει εντελώς από το πρώτο της διαμέρισμα. Ωστόσο, οι εικόνες από εκείνη την εποχή υπενθυμίζουν την αφετηρία της, πριν γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ.

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