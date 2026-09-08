Ένα νέο, διεθνές κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή άνοιξε η Ιωάννα Τούνη, μεταφέροντας την δραστηριότητά της εκτός ελληνικών συνόρων. Αφήνοντας για λίγο τη Θεσσαλονίκη, τη βάση όπου έχτισε την επαγγελματική της παρουσία, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έκανε απόβαση στην καρδιά του Παρισιού.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η influencer και επιχειρηματίας παρουσίασε το «Fat Rat», μια νέα croissanterie σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας,

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fat Rat Paris (@fatrat_croissanterie)

Τον σχεδιασμό της νέας επιχείρησης της Ιωάννας τον ανέλαβε ο καλός της φίλος και πετυχημένος interior designer Στέφανος Μετεντζής.

«Το μαγαζί της κολλητής μου @j.touni στο Παρίσι, περήφανος για σένα, για όσα τόλμησες και για όσα έρχονται.

Καλές δουλειές, μέσα από την καρδιά μου! Το before είναι από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο μαγαζί…

και το after, ακριβώς όπως το είχα σχεδιάσει και φανταστεί. 🤍 Από το μηδέν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.» έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στο Instagram. Στο βίντεο που θα δείτε μας παρουσιάζει το μαγαζί της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη STEFANOS MENTENZIS (@stef_mentenzis)

Η σεφ ξαδέλφη της Ιωάννας Τούνη

Πίσω από τη γνωριμία της Ιωάννας Τούνη με τη γαλλική αγορά βρίσκεται η πρώτη της ξαδέρφη, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία εργάζεται ως σεφ στο Παρίσι. Η Κωνσταντίνα φαίνεται πως αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της Ιωάννας με τη γαλλική πρωτεύουσα και τον χώρο της εστίασης, βοηθώντας την να γνωρίσει καλύτερα την αγορά και να κάνει τα πρώτα βήματα για το νέο της εγχείρημα.

Οι δύο γυναίκες διατηρούν στενή σχέση εδώ και πολλά χρόνια και έχουν μοιραστεί αρκετές στιγμές μαζί, μεταξύ άλλων και ταξίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Ιωάννα το «Fat Rat» το έχει σε συνεργασία με την Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία θα φτιάχνει και τα κρουασάν. Μάλιστα το μαγαζί εκτός από κρουασάν θα προσφέρει και καφέ!

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Η viral ατάκα του My Style Rocks με τη σφουγγαρίστρα στο Παρίσι