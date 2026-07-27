Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Μύκονο τις τελευταίες μέρες και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή influencer δημοσιεύει καθημερινά βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media όπου επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους ενημερώνει για τη καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά αναφέρθηκε στον πολυτελή τρόπο ζωής της, μίλησε με ειλικρίνεια για τα παιδικά της χρόνια, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, και τη μητέρα της, η οποία την ανέθρεψε μόνη της, ενώ παράλληλα, εξήγησε τι σημαίνει για την ίδια πραγματική ευτυχία.

Όπως αποκάλυψε, μπορεί σήμερα να απολαμβάνει διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία, όμως οι αγαπημένες της αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τα καλοκαίρια που περνούσε κάνοντας κάμπινγκ στη Χαλκιδική.

Μέσα από το βίντεό της ανέφερε πως, παρότι το φετινό καλοκαίρι θα βρεθεί σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο, αυτό δεν είναι που την κάνει πραγματικά χαρούμενη. Θυμήθηκε τις διακοπές που έκανε επί σειρά ετών στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι, εξηγώντας πως μέχρι να ενηλικιωθεί περνούσε σχεδόν κάθε καλοκαίρι σε κάμπινγκ.

Όπως είπε, εκεί έζησε μερικές από τις πιο ανέμελες και όμορφες στιγμές της ζωής της, τονίζοντας ότι η σημερινή οικονομική της άνεση δεν ακυρώνει τη χαρά που ένιωθε τότε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μητέρα της, Τάνια, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια και τη μεγάλωσε χωρίς τη στήριξη του πατέρα της.

Εξήγησε πως, λόγω των απαιτητικών βαρδιών της μητέρας της και επειδή ήταν μοναχοπαίδι, περνούσε τα καλοκαίρια της μαζί με τη θεία και την ξαδέρφη της, με την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεγάλωσαν σαν αδελφές.

«Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από τις χλιδάτες διακοπές που μπορεί να βλέπεις από μένα ή από οποιονδήποτε άλλο. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους και ξεκινάει από το μυαλό και την καρδιά σου. Αν ήμουν μόνη μου και δεν είχα τους ανθρώπους που έχω τόσα χρόνια, που έχουμε πεινάσει μαζί και σήμερα, δόξα τω Θεώ, μπορούμε και τρώμε μαζί, θα ήταν όλα ένα τίποτα», είπε στο τέλος του βίντεο.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Πόσο κοστίζει η διανυκτέρευση στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει στη Μύκονο