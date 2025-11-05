Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Τούνη επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με τις συμπεθέρες της όπως αποκαλεί η ίδια τους ακολούθους της και μοιράζεται μαζί τους στιγμές από την καθημερινότητά της αλλά και τα συναισθήματά της.

Βέβαια, υπάρχουν και μέρες που η influencer δεν κάνει αναρτήσεις, μιας και υπάρχουν πράγματα που την επηρεάζουν αρνητικά και προτιμά να αποστασιοποιείται για λίγο.

Σε νέα της ανάρτηση, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε πως αυτό το διάστημα αρκετά πιεσμένη, παρά το γεγονός ότι μόλις πριν τρεις ημέρες πάντρεψε την κολλητή της φίλη, Στέλα Πάσσαρη.

«Σας έλειψα; Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι για λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να πίνω έναν ήρεμο καφέ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου», γράφει η Ιωάννα Τούνη.

«Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω», ακούγεται να λέει η Influencer στην ανάρτησή της.

Η τρυφερή κίνηση του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό σε σχέση με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και οι δυο τους δείχνουν να είναι full in love. Ο αγαπημένος της, για να την κάνει να νιώσει καλά, προχώρησε σε μια πολύ τρυφερή κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της μαγείρεψε κανελόνια και η Ιωάννα Τούνη το αποκάλυψε μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Κάποιος με φροντίζει», σημείωσε η influencer στο στόρι της.

