Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Κένυα με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη!

«Καλημέρα συμπεθέρα μου από Ναϊρόμπι. Λοιπόν έχουμε έρθει Κένυα. Χθες είχαμε όλη μέρα πτήση γι’ αυτό δεν σου έκανα κανένα στόρι. Συγκεκριμένα αλλάξαμε τρία αεροπλάνα για να έρθουμε. Πάμε για Room Tour και ξεκινάμε τη μέρα μας», ανέφερε στο πρώτο της στόρι.

Στη συνέχεια έδειξε στους followers της το δωμάτιο που μένει: «Φύγαμε για ένα room tour στο δωμάτιό μας. Λοιπόν φτάσαμε χθες 2 το βράδυ, οπότε βγάλαμε τα πράγματα, κάναμε μπανάκι κτλ. Στο δείχνω λίγο ανάστατο».

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