Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn βίντεο διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης από την πίσω πόρτα. Στο πλευρό της και ο συνήγορος υπεράσπισής της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η Ιωάννα Τούνη θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια στα τέλη Ιανουαρίου 2026, αντιμέτωπη με τους δύο άνδρες τους οποίους έχει καταγγείλει για διαρροή υλικού με προσωπικές στιγμές της.

Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία, εκτός από τους αγαπημένους φίλους της, βρίσκεται στο πλευρό της και ο σύντροφος της, επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος απέφυγε τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η Ιωάννα Τούνη έλεγε στο πρόσφατο βίντεο που έκανε στο Instagram: «Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π…ρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το βίντεο αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα».

