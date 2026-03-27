Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn βίντεο – Θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1η Απριλίου

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τη διαδικασία να διακόπτεται λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 27/3 και να ορίζεται νέα ημερομηνία για την 1η Απριλίου.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer βρέθηκε από νωρίς στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της υπόθεσης.

Η ακροαματική διαδικασία είχε έντονο βάρος, αφού, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το επίμαχο ροζ βίντεο προβλήθηκε συνολικά οκτώ φορές μέσα στην αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο ήθελε να αξιολογήσει κάθε σημείο όπως αρμόζει, και εκεί οφείλεται η διακοπή. Μετά την επαναλαμβανόμενη προβολή του βίντεο, ακολούθησε η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου.

Λίγο πριν μπει στο δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη μίλησε στις κάμερες, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ως «πολύ δύσκολη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ήταν η πρώτη φορά που το βίντεο θα προβληθεί μέσα στην αίθουσα, παρουσία της ίδιας, της έδρας, των δικηγόρων και των κατηγορουμένων.

Η Ιωάννα Τούνη είπε σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση: «Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα. Θα παίξει το βίντεο στο δικαστήριο για πρώτη φορά. Με πληγώνει πολύ και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ. Είναι και ο λόγος που έχω ζητήσει η δίκη να είναι κεκλεισμένων των θυρών, κάτι τέτοιο δεν είναι θέαμα για κανέναν. Ο κόσμος μπερδεύεται γιατί ο κόσμος με βλέπει εδώ δυνατή και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν βρίσκομαι εδώ για εμένα. Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν σε μια κοπέλα 23 χρονών που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήταν κάτι σκληρό, χυδαίο, στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα με κυνηγάει. Θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης που άντεξα και είμαι εδώ γιατί άλλες γυναίκες έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Στην Ελλάδα το 2026 ήρθε η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη. Καταστρέφει ζωές. Εύχομαι να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους. Ανυπομονώ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου και να τελειώσει με δικαιοσύνη. Ευελπιστώ πως θα καταδικαστούν. Νιώθω άδεια μέσα μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να πιστέψω και να νιώθω. Εύχομαι για τα καλύτερα. Βλέπουν τόσες κοπέλες και αγόρια την υπόθεση, οπότε είναι σημαντικό να δοθεί ένα παράδειγμα ποια είναι η τιμωρία για αυτό γιατί είναι κακούργημα».

