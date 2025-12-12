Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο όρος που είχαν υπογράψει για τους συντρόφους τους και τον παραβίασαν

Σαν «βόμβα» έσκασε σήμερα, Παρασκευή 12/12, η αποκάλυψη του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή «Πρωινό» ότι η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν υπογράψει κάποιο συμφωνητικό χαρτί για την συνεπιμέλεια του γιου τους, Πάρη.
Αυτή η είδηση έρχεται την ίδια ημέρα όπου η influencer κατηγορεί δημόσια τον πρώην σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού της, μετά τη συνέντευξή του στην Super Κατερίνα, για ψέματα, ενώ σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού τους, η Ιωάννα Τούνη ακούγεται να λέει: «Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας, ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”. Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στο μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι ο Πάρης να γίνει 4 ετών, που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει μόνιμα Θεσσαλονίκη».
Ο Τάσος Τεργιάκης αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, ότι το ζευγάρι έχει υπογράψει συμφωνητικό χαρτί για την συνεπιμέλεια του μικρού Πάρη, ενώ κατηγόρησε την Ιωάννα Τούνη για ψέματα σχετικά με τα όσα έχει συμφωνήσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι ένας από τους όρους που έχουν υπογράψει αφορά τους συντρόφους τους, κάτι που η influencer καταπάτησε πρώτη με την εμφάνισή της στη Μύκονο με το νέο της σύντροφο και τον Πάρη.
Συγκεκριμένα, ο αποκαλυπτικός διάλογος είναι ο εξής:
- Τάσος Τεργιάκης: Θα το πω, είναι ψέματα αυτό λέει η Τούνη, έχουν υπογράψει συνεπιμέλεια. Το παίρνω πάνω μου και το λέω. Έχουν υπογράψει και οι δύο συνεπιμέλεια.
- Γιώργος Λιάγκας: Αυτό τώρα είναι μια βόμβα, ούτε εγώ το ήξερα, το θέμα είναι που θα πάει σχολείο ο Πάρης. Η Τούνη το είπε ξεκάθαρα.
- Τάσος Τεργιάκης: Αυτό που έχουν υπογράψει δεν λέει τίποτα για σχολεία, θα το δούνε όταν έρθει η στιγμή. Αυτό που έχουν υπογράψει είναι ότι ο Αλεξάνδρου θα βλέπει 10-15 μέρες το μήνα το παιδί. Αν θες να ενημερώνεις υπεύθυνα θα πρέπει να λες την αλήθεια. Αν υπάρχει αυτό το χαρτί και το υπογράφει και η μαμά και ο μπαμπάς είναι ψέμα αυτό που λέει στο βίντεο.
- Γιώργος Λιάγκας: Θα είσαι ειλικρινής σε αυτό που θα σε ρωτήσω; Επειδή και εγώ κάνω ρεπορτάζ, υπάρχει ένας όρος στο χαρτί αυτό, το ιδιωτικό συμφωνητικό που και οι δύο με την ζωή τους το έχουν ακυρώσει;
- Τάσος Τεργιάκης: Δεν ξέρω αν το έχουν ακυρώσει και οι δύο.
- Γιώργος Λιάγκας: Το γεγονός ότι ο κύριος Αλεξάνδρου αρνείτο να παραδεχτεί την σχέση του με την Ελληνίδου, είναι ένας όρος που έχει καταπατηθεί από την στιγμή που η κυρία Τούνη αποκάλυψε την σχέση της στη Μύκονο. Έχει πει σε γνωστούς και φίλους ότι η Ιωάννα Τούνη έχει υποστεί άσχημες καταστάσεις, όχι κακοποίηση, αλλά δεν ήταν καλός σύντροφος.
- Τάσος Τεργιάκης: Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
- Γιώργος Λιάγκας: Είναι θλιβερό, είναι πραγματικά θλιβερό, και χίλια δίκια να έχει η Ιωάννα αργότερα ο Πάρης θα τα δει αυτά και δεν ξέρω αν μετά από 4 χρόνια θα μπορεί να πει γιατί είπε ψέματα ο μπαμπάς.
govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Σφοδρή επίθεση στον Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω δημόσια – Με αναγκάζει η αναλήθεια»