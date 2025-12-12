Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο όρος που είχαν υπογράψει για τους συντρόφους τους και τον παραβίασαν

Σαν «βόμβα» έσκασε σήμερα, Παρασκευή 12/12, η αποκάλυψη του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή «Πρωινό» ότι η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν υπογράψει κάποιο συμφωνητικό χαρτί για την συνεπιμέλεια του γιου τους, Πάρη.

Αυτή η είδηση έρχεται την ίδια ημέρα όπου η influencer κατηγορεί δημόσια τον πρώην σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού της, μετά τη συνέντευξή του στην Super Κατερίνα, για ψέματα, ενώ σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού τους, η Ιωάννα Τούνη ακούγεται να λέει: «Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας, ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”. Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στο μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι ο Πάρης να γίνει 4 ετών, που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει μόνιμα Θεσσαλονίκη».

Ο Τάσος Τεργιάκης αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, ότι το ζευγάρι έχει υπογράψει συμφωνητικό χαρτί για την συνεπιμέλεια του μικρού Πάρη, ενώ κατηγόρησε την Ιωάννα Τούνη για ψέματα σχετικά με τα όσα έχει συμφωνήσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι ένας από τους όρους που έχουν υπογράψει αφορά τους συντρόφους τους, κάτι που η influencer καταπάτησε πρώτη με την εμφάνισή της στη Μύκονο με το νέο της σύντροφο και τον Πάρη.

Συγκεκριμένα, ο αποκαλυπτικός διάλογος είναι ο εξής: