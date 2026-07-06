Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Όλη η αλήθεια για τη σχέση τους σήμερα

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μπορεί να αποφάσισαν, πριν από αρκετό καιρό, να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική ζωή τους, ωστόσο φαίνεται ότι σήμερα έχουν καταφέρει να αφήσουν πίσω όσα τους χώρισαν και να διατηρούν μια καλή σχέση, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον γιο τους, Πάρη, που ήρθε στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2023.

Μετά το χωρισμό τους, η γνωστή influencer είχε αφήσει κατά καιρούς μέσα από τα social media ορισμένες αιχμές για τον πρώην σύντροφό της, γεγονός που είχε προκαλέσει αρκετά σχόλια. Παρ’ όλα αυτά, ο χρόνος φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά για τους δυο τους, οι οποίοι διατηρούν πλέον μια πιο ήρεμη επικοινωνία, με βασικό τους μέλημα τη σωστή ανατροφή του παιδιού τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη έχουν οργανώσει την καθημερινότητά τους έτσι ώστε ο μικρός Πάρης να περνά ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς του. Έτσι, κάποιες ημέρες κάθε μήνα βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα του, ενώ το υπόλοιπο διάστημα ζει στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα του, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που έχουν συμφωνήσει από κοινού.

Το γεγονός ότι οι σχέσεις τους πλέον βρίσκονται σε πολύ καλύτερο επίπεδο αποδεικνύεται και μέσα από τα social media. Τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όσο και η Ιωάννα Τούνη, αλληλεπιδρούν δημόσια στις αναρτήσεις τους στο Instagram, με τον επιχειρηματία να έχει πατήσει «like» σε κάποιες από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της πρώην συντρόφου του, ενώ και εκείνη έχει κάνει το ίδιο σε φωτογραφίες και αναρτήσεις του με τον μονάκριβο γιο τους.

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Την ίδια ώρα, και οι δύο έχουν γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική τους ζωή. Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο σε σχέση με τον παιδικό της έρωτα, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον οποίο δεν κρύβει πλέον την ευτυχία της, ανεβάζοντας συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media.

Αντίστοιχα, ερωτευμένος είναι και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είναι ζευγάρι με τη γνωστή τραγουδίστρια, Ρία Ελληνίδου. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις, αλλά και οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν ότι η σχέση τους προχωρά όμορφα.

Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν ως ζευγάρι, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη έχουν βρει τις ισορροπίες τους, αποδεικνύοντας ότι πάνω απ’ όλα βρίσκεται η αγάπη για τον μικρό Πάρη και η κοινή προσπάθεια να μεγαλώσει έχοντας και τους δύο γονείς του ενεργά στη ζωή του.

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