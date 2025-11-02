Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι μαζί, είναι ερωτευμένοι και στηρίζουν ο ένας τον άλλο.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η γνωστή influencer έγινε κουμπάρα της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσσαρη με την οποία διατηρεί μια μακροχρόνια και γερή φιλία 15 ετών. Στο το πλευρό της Ιωάννας στεκόταν διακριτικά ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ή αλλιώς Ρόμπι, όπως τον φωνάζουν, ο οποίος την καμάρωσε από μακριά.

Η Ιωάννα Τούνη για τον γάμο επέλεξε να φορέσει ένα σέξι σμαραγδί φόρεμα με έναν ώμο και σκίσιμο, που είχε δείξει από το pre–wedding στο σπίτι της.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη, πλούσια ή ό,τι σ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο την Ιωάννα και όχι j.touni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», έχει εξομολογηθεί η Ιωάννα Τούνη.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Ρομαντικό δείπνο και πάρτι με τον νέο της σύντροφο για την ονομαστική του γιορτή