Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Τα νέα εντυπωσιακά πλάνα από το ταξίδι τους στην Αφρική

Βρισκόμενη τις τελευταίες ημέρες στο Ναϊρόμπι, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μοναδικά στιγμιότυπα από την αφρικανική σαβάνα.

Η μέρα τους ξεκίνησε από τα χαράματα, με την ίδια να δημοσιεύει μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την ανατολή του ηλίου στις 06:27 το πρωί, αναρωτώμενη τι έκανε από το ξημέρωμα.

Στη συνέχεια, απαθανάτισε τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο όχημα σαφάρι να παρατηρεί το άγριο τοπίο με κιάλια, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λέξη «Robe» και μια καρδιά. Το τοπίο συμπληρώθηκε από μαγευτικά πλάνα με αερόστατα θερμού αέρα να πετούν στον πρωινό ορίζοντα της Κένυας.

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