Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε δημόσια το πρόβλημα τριχόπτωσης που αντιμετωπίζει, το οποίο συνδέει άμεσα με περιόδους έντονου άγχους και στενοχώριας.

Μέσω των social media, η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της αυτή δυσκολία, εξηγώντας ότι πρόκειται για τριχοφάγο που εμφανίζεται κάθε φορά που πιέζεται ψυχολογικά από δύσκολα γεγονότα.

Τι ανέφερε η Ιωάννα Τούνη για το στρες

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! ΥΓΕΙΑ! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες φύτρες… Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν κρύβει όσα περνά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για εκείνη, αφού βρέθηκε στα δικαστήρια για την υπόθεση του revenge porn που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια, μία διαδικασία που από μόνη της φέρνει μεγάλη ψυχική φθορά.

Η Ιωάννα Τούνη είχε πει μάλιστα για αυτό, μεταξύ άλλων: «Είναι μία μάχη που δίνω για τον εαυτό μου, για να αποκαταστήσω την τιμή και το όνομά μου, παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί το όνομά μου στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτό τον κόσμο, από την θλίψη και τον καημό της, με την σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και αδικηθεί κατά αυτό τον τρόπο. Για τον γιο μου που είναι 3 ετών αλλά μεθαύριο θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή την κατάσταση, για το ποια είναι η ηθική της μητέρας του και εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες… Οφείλω στο παιδί μου μία δικαστική απόφαση η οποία ξεκαθαρίζει ποιος υπήρξε ο θύτης και ποιο το θύμα σε αυτή την υπόθεση. Μία απόφαση που θα τιμωρεί με φυλάκιση ελπίζω τους δύο κατηγορούμενους και να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω το παραμικρό οικονομικό όφελος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν ζητάω καμία χρηματική αποζημίωση.

Αυτός ο αγώνας είναι για κάθε γυναίκα η οποία έχει υπάρξει θύμα τέτοιας κακοποίησης, έχει βιαστεί ψυχικά και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Είμαι εδώ για να σου πω ότι δεν είσαι μόνη…».

