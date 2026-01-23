Η Ιωάννα Τούνη σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τους δικηγόρους της και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, προκειμένου να ξεκινήσει η υπόθεση revenge porn η οποία την ταλαιπωρεί τα τελευταία 8 χρόνια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη αλλά και η πιο δύσκολη από όλες για την influencer, καθώς θα προβληθεί το βίντεο 35 δευτερολέπτων στο οποίο η ίδια φαίνεται να έρχεται σε ερωτική επαφή με τον τότε σύντροφό της, ενώ ο φίλος του τους τραβά βίντεο χωρίς να το γνωρίζει.

«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο. Το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστώ να έχουμε και την απόφαση, αν όχι σήμερα στην επόμενη δικάσιμο. Το έχω ξαναπεί, δε βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα, βρίσκομαι για την κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς. Έρχομαι εδώ και δε ζητάω τίποτα οικονομικό. Δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια…Εύχομαι να μην περάσει καμία γυναίκα αυτό το μαρτύριο που πέρασα εγώ» είπε η Ιωάννα Τούνη.

«Νομίζω ότι στις δύσκολες στιγμές όλοι θέλουμε τη μαμά μας δίπλα μας. Έχω όμως τους φίλους μου, το παιδάκι μου και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Το μόνο που θέλω, είναι δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο» ανέφερε σε άλλο σημείο για τη μητέρα της.

«Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Εγώ απλά στέκομαι στην αίθουσα και ακούω, δεν έχω κάποιον λόγο. Ντροπή νιώθω που μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δε με πλησίασαν ποτέ να μου ζητήσουν μια συγγνώμη. Είναι αμετανόητοι. Νιώθω ότι με χαρά θα το έκαναν αύριο σε μια άλλη γυναίκα…Έχω όλα τα συναισθήματα μέσα μου μαζεμένα. Νιώθω πολλή απογοήτευση για την ανθρωπότητα» πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Η δίκη λοιπόν, συνεχίζεται με τις καταθέσεις 6 μαρτύρων, μια εξ αυτών της κολλητής της φίλης, κουμπάρας της και συνεργάτιδας της στην εταιρεία ρούχων, Στέλλας Πάσσαρη. Η κατάθεσή της Στέλλας Πάσσαρη θεωρείται σημαντική καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται να ήταν παρούσα σε μία συνάντηση που είχε η Ιωάννα Τούνη με τον 38χρονο κατηγορούμενο Α.Κ.

Σε λίγο το βίντεο…

govastiletto.gr – Έλενα Χριστοπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Βγάζει το παιδί στον γιατρό, δηλαδή είναι Truman Show αυτό»