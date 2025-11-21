Πολλοί γνωστοί Έλληνες celebrities έχουν στολίσει τα σπίτια τους για να μπουν από νωρίς στο κλίμα των εορτών, ενώ ανάμεσά τους είναι και η Ιωάννα Τούνη, η οποία όχι μόνο στόλισε το σπίτι της με τρία εντυπωσιακά ροζ δέντρα, αλλά έφτιαξε και τα πρώτα της μελομακάρονα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε όλη τη διαδικασία στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Μάντεψε ποιος φτιάχνει για πρώτη φορά μελομακάρονα σπίτι».

Στα stories της είδαμε το κλασικό σιρόπι με μέλι, πορτοκάλι, κανέλα και γαρύφαλλα να βράζει στην κατσαρόλα, ενώ στη συνέχεια έδειξε και το ταψί με τα μελομακάρονα έτοιμα να μπουν στο φούρνο.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε και το τελικό αποτέλεσμα: δύο γυάλες γεμάτες γλυκά, μια με παραδοσιακά μελομακάρονα και μια δεύτερη με σοκολατένια. Η ίδια σχολίασε: «Update για τα μελομακάρονα που φτιάξαμε χθες με Πάρη», δείχνοντας φανερά περήφανη για το αποτέλεσμα.

Η ίδια είχε σε όλη τη διαδικασία κοντά της το γιο της, Πάρη, τον οποίο υπερλατρεύει. Μαμά και γιος μπήκαν στην κουζίνα για να φτιάξουν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη στιγμή.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Δίνει μάχη με την τριχόπτωση λόγω άγχους