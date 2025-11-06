Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιωάννα Τούνη συνηθίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητά της, όχι μόνο ευχάριστες, αλλά και εκείνες που την δυσκολεύουν.

Η σχέση της με το κοινό της είναι στενή, γι’ αυτό και δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για όσα τη βαραίνουν.

Το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου αποκάλυψε πως αποφάσισε να κάνει για πρώτη φορά θεραπεία με βεντούζες, καθώς η έντονη πίεση και το συσσωρευμένο άγχος των τελευταίων ημερών έχουν επηρεάσει έντονα το σώμα και τη διάθεσή της.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της στο Instagram, οι πόνοι στους μυς την ανάγκασαν να αναζητήσει μια λύση που θα τη βοηθούσε να χαλαρώσει.

«Έκανα πρώτη φορά βεντούζες. Μου το πρότειναν επειδή νιώθω χάλια από το στρες και όλο αυτό βγαίνει στο σώμα μου», σημείωσε η influencer.

Σε άλλη πρόσφατη δημοσίευσή της, μίλησε ακόμη πιο προσωπικά για την εσωτερική πίεση που βιώνει: «Τις μέρες που νιώθω πως δεν είμαι καλά, απομακρύνομαι λίγο από τα social. Προσπαθώ να παίρνω τον χρόνο μου, να κάθομαι ήσυχα με μια φίλη μου και ένα καφέ – ή τσάι, στην περίπτωσή μου. Με βοηθά επίσης να ανάβω κεράκια στο σπίτι, να βάζω χαλαρωτική μουσική και να φροντίζω λίγο παραπάνω τον εαυτό μου».

