Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Τούνη, το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, βρέθηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τους δικηγόρους της προκειμένου να εκδικαστεί υπόθεσης revenge porn η οποία την ταλαιπωρεί εδώ και 5 χρόνια. Μάλιστα, στο πλευρό της ήταν η κολλητή της φίλη και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη.

Ο Γολγοθάς της influencer υπάρχει περίπτωση να λάβει τέλος σήμερα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο κατηγορούμενοι πρόκειται να εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Τι δήλωσε η Ιωάννα Τούνη έξω από τα δικαστήρια

Η Ιωάννα Τούνη μάλιστα, μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών σχετικά με την σημερινή δίκη, με την ίδια να είναι φανερά καταβεβλημένη.

Συγκεκριμένα, είπε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ, ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν κάποια αναβολή, προσπαθώντας να με στραγγίξουν εντελώς ψυχολογικά οπότε ευελπιστώ ότι θα γίνει η δίκη. Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους, το περιμένω και γι’ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το λέω ξανά και ξανά: έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά δικαίωση και τιμωρία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή. Θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τελευταία δίκη ήταν τον περασμένο Μάιο, ωστόσο, για τρίτη φορά έλαβε αναβολή, καθώς οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, κάτι που καταρράκωσε την influencer.

