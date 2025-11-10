Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου για την γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, καθώς σήμερα πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά το revenge porn το οποίο την ταλαιπωρεί εδώ και 5 χρόνια.

Η γνωστή influencer βρέθηκε νωρίτερα το πρωί έξω από το Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τους δικηγόρους της, ενώ, στο πλευρό της ήταν και η κολλητή της και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως από την εκπομπή Buongiorno, και οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι κατηγορούνται για την βιντεοσκόπηση και την δημοσίευση των ευαίσθητων και προσωπικών στιγμών της Ιωάννας Τούνη, βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπήρξε ένταση όταν η πλευρά του θύματος ζήτησε η δίκη να γίνε κεκλεισμένων των θυρών.

Συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι: «Έχει πάρει ήδη μεγάλη ένταση το θέμα οπότε τώρα γιατί η κυρία Τούνη αιτείται κάτι τέτοιο». Ωστόσο, το αίτημα έγινε δεκτό από την έδρα, ενώ, υπάρχει μεγάλη περίπτωση σήμερα θα ληφθεί και η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Τι απαντά ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας επίσης στην κάμερα της εκπομπής τόνισε: «Σίγουρα είναι επιθυμία της κυρίας Τούνη να γίνε κεκλεισμένων των θυρών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα δικαστήριο που θα έχει μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Υπάρχει σχετική διάταξη που μας επιτρέπει να ζητήσουμε να γίνει αυτό το δικαστήριο κεκλισμένων των θυρών ώστε να μη δοθεί και η δυνατότητα να γίνει ένα ριάλιτι σόου σε βάρος της κυρίας Τούνη. Θα υποστηρίξουμε σθεναρά την κατηγορία σε βάρος των δύο, οι οποίοι σε λίγο θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ερωτική συναίρεση με την κυρία Τούνη και κάποιος άλλος τραβούσε αυτή τη σκηνή και μάλιστα ο κατηγορούμενος τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Είναι ένα συντριπτικό στοιχείο που δείχνει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε. Αυτοί οι δύο καταπάτησαν αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως είναι η σεξουαλική ζωή και έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν αυτό το υλικό, προκαλώντας τεράστια ηθική βλάβη στην κυρία Τούνη. Θα δώσουμε έναν νομικό αγώνα και πιστεύουμε ότι το δικαστήριο θα τους καταδικάσει».

