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Τη Μύκονο επέλεξε για άλλη μια χρονιά η Ιωάννα Τούνη, για τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης, αλλά και βραδινές εξόδους στο νησί.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να περπατά στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, εντυπωσιάζοντας με το καλλίγραμμο κορμί της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε ένα outfit που ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, με τους καλογραμμωμένους κοιλιακούς της να ξεχωρίζουν.

Με χαλαρή διάθεση, η Ιωάννα Τούνη απόλαυσε τη βόλτα της στα στενά του νησιού, με τον φακό να καταγράφει στιγμές από τη βραδινή της έξοδο.

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Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ