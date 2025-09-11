Η Ιώαννα Τούνη έκανε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της!
Η γνωστή influencer έβγαλες τα extensions και επέστρεψε στο φυσικό της μαλλί.
Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Ιώαννα Τούνη έκανε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της!
Η γνωστή influencer έβγαλες τα extensions και επέστρεψε στο φυσικό της μαλλί.
Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.