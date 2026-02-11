Ένα ταξίδι που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, επιλέγοντας έναν προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια και μοναδικές εμπειρίες, μακριά από την καθημερινότητα.

Η απόδραση αυτή, μάλιστα, δεν είναι τυχαία. Αποτελεί δώρο του αγαπημένου της για την επέτειο τούς, καθώς κλείνουν ένα χρόνο σχέσης.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που δοκίμασαν στο εντυπωσιακό resort όπου διαμένουν – το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στην έρημο – ήταν η ιππασία, στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα, αλλά και πιο περιπετειώδεις εμπειρίες. Η πιο ξεχωριστή από όλες; Η πτήση με αερόστατο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε ενθουσιασμένη, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για την πρώτη της φορά.

Όπως ανέφερε, είχε επισκεφθεί στο παρελθόν την Καππαδοκία, ωστόσο τότε δεν μπόρεσε να ζήσει την εμπειρία, καθώς δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή λόγω του μικρού της παιδιού.

Αυτή τη φορά, όμως, βρέθηκε η ίδια στο καλάθι του αερόστατου, απολαμβάνοντας την ανατολή από ψηλά.

Το ταξίδι τους συνεχίζεται με εικόνες που θυμίζουν καρτ-ποστάλ και στιγμές που, όπως φαίνεται, θα τους μείνουν αξέχαστες.

