Έξω από τα δόντια απάντησε η Ιωάννα Τούνη σε διαδικτυακή της ακόλουθο! Η γνωστή influencer εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή της για τα επικριτικά μηνύματα που δέχτηκε από μια γυναίκα, με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι της στις Κάννες και την πολυσυζητημένη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε όχι μόνο να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα αρνητικά σχόλια που έλαβε, αλλά και να δημοσιεύσει την πληρωμένη απάντηση που έδωσε στο συγκεκριμένο άτομο.

«Πρώτη στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισσισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος», «πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», «πιο καρναβάλι πεθαίνεις», «καταρχάς το φόρεμα σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται και το σημαντικότερο ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο. Ακόμα και να έχεις, το προβάλεις εντελώς λανθασμένα» ήταν μερικά από τα μηνύματα που δέχθηκε η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες αλλά και το ταξίδι της στην Μαδρίτη.

Η απάντηση της Τούνη

«Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρία – ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα 🥲 – δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!» έγραψε στην απάντηση της η Instagrammmer.

«Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;» συνέχισε η Ιωάννα Τούνη.

