Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε την ταλαιπωρία της με τους followers της, καθώς η απεργία των ταξί την πέτυχε σε μια ημέρα με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.

Η δημοφιλής influencer αναγκάστηκε να κινηθεί με τα πόδια, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην μετακίνησή της και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Μέσα από ένα story στο Instagram, η ίδια περιέγραψε την ταλαιπωρία που υπέστη, τονίζοντας την αναστάτωση που προκάλεσε στην καθημερινότητά της αυτή η ατυχία.

«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά από το πρωί να ξέρεις γιατί εν τέλει έχουν απεργία τα ταξί κι εγώ σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού με ρουχάδες και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη. Εντάξει άνετα είναι τα παπούτσια αλλά τώρα κάνω μισάωρο ποδαρόδρομο. Νεύρα, νεύρα, νεύρα! Τι γίνεται με τις απεργίες; Δεν ξέρω», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Στο μεταξύ, η Ιωάννα Τούνη έχει αυτές τις ημέρες μαζί της τον 3χρονο γιο της, Πάρη, ο οποίος ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας.

