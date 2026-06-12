Στη Μύκονο βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με τους δικούς της ανθρώπους. Η 32χρονη influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο νησί μαζί με τον σύντροφό της και τον 3,5 ετών γιο τους, Πάρη. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! τους εντόπισε στην κοσμική παραλία της Ψαρρούς, την ώρα που απολάμβαναν τις βουτιές τους στο Nammos.

«Ευτυχισμένη και ευγνώμων» δήλωσε η Ιωάννα Τούνη μέσω TikTok, δημοσιεύοντας βίντεο από τη Μύκονο όπου έχει καταγράψει τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να μεταφέρει στους ώμους του τον γιο της.

Αυτή την περίοδο απολαμβάνει τις διακοπές της στη Νάξο από όπου και μοιράζεται στιγμιότυπα με τους followers της.

Φωτογραφίες: NDP/Νίκος Ζώτος

Πηγή: OKmag

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