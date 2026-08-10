Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται, αυτές τις μέρες, στις Μαλδίβες μαζί με τον γιο της, Πάρη, ενώ στην παρέα τους βρίσκονται ο σύντροφος της influencer, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, αλλά και οι φίλοι της.

Μάλιστα, με την αλλαγή της μέρας, η παρέα της Ιωάννας Τούνη είχε ετοιμάσει ένα αυτοσχέδιο πάρτι-έκπληξη, με την ίδια να μη πιστεύει στο γεγονός.

Ειδικότερα, η παρέα της influencer κοινοποίησε μερικά Instagram stories από την έκπληξη που ετοίμασε στην Ιωάννα Τούνη, με την ίδια να τα αναδημοσιεύει και να δείχνει πόσο δεν περίμενε την έκπληξη που της ετοίμασαν οι φίλοι της.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται η ίδια κατά την άφιξή της μαζί με τον γιο της, Πάρη, οι ευχές των φίλων της και η στιγμή που σβήνει τα κεράκια στην τούρτα, αλλά και ένα τρυφερό φωτογραφικό στιγμιότυπο που η ίδια κρατά αγκαλιά τον γιο της.

«ΡΕ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ. Είχα ξεβαφτεί και είχα πέσει για ύπνο μαζί με τον Παρούλη, όταν με φώναξαν να βγω έξω», αποκάλυψε η social media star.

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