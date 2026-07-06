Με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα η Ιωάννα Τούνη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή influencer εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι περισσότερες ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές ολοκλήρωσαν τη φετινή τους σεζόν, τονίζοντας πως πλέον θα μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι της χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο σχολιασμού κατά τη διάρκεια της σεζόν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις αναρτήσεις της από το ταξίδι της στο Μπαλί, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και συζητήσεις σε ψυχαγωγικές εκπομπές.

Στο βίντεό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».

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