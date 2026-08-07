Η influencer έκανε, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα κοινό στιγμιότυπό της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι είχε ποζάρει αγκαλιά στην Ίμπιζα, εκεί όπου η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα τα 32 της χρόνια.

Τότε, η influencer ήταν σε σχέση με τον επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν είχαν δημοσιοποιήσει ακόμα ότι είναι ζευγάρι. Έτσι, στα stories που έκανε τότε, έδειχνε στιγμές από τις εξόδους με τους φίλους της. Ένα χρόνο μετά, και έπειτα από την αποκάλυψη που έκανε τον Οκτώβριο για τον δεσμό τους, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί μια φωτογραφία από τα περσινά γενέθλιά της, όσο προετοιμάζεται να κλείσει τα 33.

«Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλιά μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της:

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό φιλί που αντάλλαξε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη