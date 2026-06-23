Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στα social media νέες φωτογραφίες από τη Μύκονο με τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer έλαβε άμεσα μήνυμα από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη (Roberto) το οποίο μοιράστηκε δημόσια με τους followers της.

«Εντωμεταξύ ο R. μου… όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια followers, αλλά το αγόρι σου είναι ο Νο1 φαν σου! Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια…».

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer δεν έκρυψε τη χαρά της για το μήνυμα, απαντώντας με χιούμορ και τρυφερότητα: «Χαχαχαχα σ’ αγαπώ!».

Η Ιωάννα Τούνη στο παρελθόν είχε μιλήσει για τον νεαρό επιχειρηματία με τον οποίο η γνωριμία τους μετρά αρκετά χρόνια πριν την κοινή τους πορεία.

«Περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη, πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», είχε πει η Ιωάννα Τούνη.

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