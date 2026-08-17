Μια μικρή κίνηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στα social media ήρθε να τραβήξει τα βλέμματα, αφού αφορά την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη. Η influencer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες, όπου γιορτάζει τα 33α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα και φυσικά τον γιο της, Πάρη, με τον οποίο περνά στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, μακριά από την Ελλάδα.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα άλμπουμ από το ταξίδι της, κοινοποιώντας στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές που περνά στις Μαλδίβες. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε, πρωταγωνιστής ήταν σε αρκετές περιπτώσεις ο μικρός Πάρης, ο οποίος βρίσκεται μαζί της στις διακοπές. Και ήταν ακριβώς αυτή η ανάρτηση που φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο επιχειρηματίας και μοντέλο, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Πάρη με την Ιωάννα Τούνη, έκανε like στη δημοσίευσή της, σε μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Μάλιστα, πρόκειται για μια από τις ελάχιστες φορές το τελευταίο διάστημα που οι δυο τους έχουν δημόσια αλληλεπίδραση στα social media, γεγονός που έκανε αρκετούς να σχολιάσουν την κίνησή του.

Παρά τον χωρισμό τους και το γεγονός ότι πλέον έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, τόσο η Ιωάννα Τούνη, όσο και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο μικρός Πάρης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να διατηρούν τις απαραίτητες ισορροπίες ως γονείς, έχοντας ως βασικό στόχο να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους και να του προσφέρουν όμορφες στιγμές.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Full in love στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της και τον μικρό Πάρη