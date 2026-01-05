Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη από το Λονδίνο και το δημόσιο σχόλιό της

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει στο έπακρο το πρώτο ταξίδι της για το 2026, με το Λονδίνο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό της νέας χρονιάς. Η γνωστή influencer δείχνει να περνάει εξαιρετικά, κάτι που γίνεται ξεκάθαρο τόσο από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, όσο και από τη διάθεσή της.

Αφορμή για σχόλια στάθηκε η δημοσίευση που έκανε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης από τη βρετανική πρωτεύουσα. Στις φωτογραφίες που ανέβασε, τον βλέπουμε να ποζάρει μπροστά από τα χαρακτηριστικά, πολύχρωμα σπίτια του Λονδίνου, σε χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση. Η Ιωάννα Τούνη δεν άργησε να αντιδράσει, αφήνοντας το δικό της σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, δείχνοντας ότι απολαμβάνει όχι μόνο το ταξίδι, αλλά και τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού πρόκειται για το πρώτο της χρονιάς για το 2026, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει πιο χαλαρή και ευτυχισμένη από ποτέ. Οι εικόνες που μοιράστηκε αποπνέουν ανεμελιά, καλή διάθεση και ταξιδιωτικό ενθουσιασμό, στοιχεία που μαρτυρούν ότι περνάει πραγματικά τέλεια.

