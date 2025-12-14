Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” εντόπισε ο φακός της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” την Ιωάννα Τούνη. Η δημοφιλής influencer, η οποία απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετά τις αποκαλύψεις της στο TikTok για την προσωπική της ζωή, απάντησε στις ερωτήσεις της Εύης Ανδριτσοπούλου. Μεταξύ άλλων, η Ιωάννα τοποθετήθηκε για τον σάλο που ξέσπασε γύρω από τις δηλώσεις της σχετικά με τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δεν θα ήθελα να πω κάτι, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε τέτοια ώρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση», είπε η Ιωάννα Τούνη, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερη έκταση στο θέμα.

Να θυμίσουμε ότι η Ιωάννα Τούνη ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο θέλησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα σε ότι αφορά την συνεπιμέλεια του γιου της με τον πρώην σύντροφό της, ενώ αποκάλυψε και λεπτομέρειες για τη σχέση τους σήμερα, μετά τον χωρισμό τους.

Το συγκεκριμένο βίντεο ήρθε μετά τη συνέντευξη παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μίλησε για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό αλλά και για τη στήριξή του προς την Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Σφοδρή επίθεση στον Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω δημόσια – Με αναγκάζει η αναλήθεια»