Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για τα εγκαίνια του Fat Rat, της νέας croissanterie στην οποία συμμετέχει επιχειρηματικά. Πρόκειται για ένα καινούργιο επαγγελματικό βήμα εκτός Ελλάδας, το οποίο η ίδια προετοίμαζε το προηγούμενο διάστημα και παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.

Το Fat Rat επικεντρώνεται στα κρουασάν, ενώ, όπως αποκάλυψε η ίδια, την ημέρα του επίσημου ανοίγματος οι Έλληνες επισκέπτες που θα αγοράσουν κρουασάν θα μπορούν να απολαύσουν και freddo espresso.

Η παρουσία της στο Παρίσι, ωστόσο, συνέπεσε με το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου ο πρωθυπουργός βρέθηκε για τη διάσκεψη σχετικά με το διάστημα που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η σύμπτωση αυτή στάθηκε αφορμή για ένα χιουμοριστικό Instagram Story της Ιωάννας Τούνη. Δημοσιεύοντας μήνυμα που είχε λάβει από φίλη της, η influencer απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό και του ζήτησε –αστειευόμενη– να μην εμφανιστεί στα εγκαίνια.

«Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έφτασε μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει το αστείο. Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε το Story της και απάντησε με την ίδια διάθεση: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Το νέο Story της Τούνη

Βλέποντας την απάντησή του, η Ιωάννα Τούνη επανήλθε με νέο Story, κάνοντας repost την ανάρτηση του πρωθυπουργού και γράφοντας: «Αντίο από εμένα».

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